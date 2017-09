Pedro Troglio quiere ganar el clásico. Por eso el técnico de Universitario de Deportes utilizará a todos sus jugadores seleccionados para ganar, el sábado, a Alianza Lima en Matute. El DT crema está ilusionado.

"Hemos trabajado sin seis jugadores pero han hecho fútbol a gran nivel y eso hace que vengan ilusionados. Sabemos que vamos a una cancha dura y difícil. Alianza Lima es un equipo que no pierde en su cancha, pero confiamos en hacer un gran partido", dijo en conferencia de prensa.

Pedro Troglio sobre partido ante Argentina en la Bombonera: "Cuando no ganas salen las excusas"



"Tengo el plantel listo si sé que los seis seleccionados van a jugar desde el arranque. Va a ser un lindo partido, para que podamos pegar ese empuje que necesitamos", dijo y confirmó así a Carlos Cáceda, Alberto Rodríguez, Aldo Corzo, Arquímedes Figuera, Luis Tejada y Alberto Quintero en su equipo titular.

"Esperamos ganar, tengo la ilusión. Está suspendido Romero pero está Páucar. Las veces que intenté esconder el equipo perdí, así que no lo escondo más. A veces los técnicos lo hacemos difícil pero está todo inventado", añadió.

El DT crema también habló de la posibilidad que tendrá de dirigir el clásico desde el banco. "Me hubiera gustado que me hayan levantado la sanción, así no me la dejan en suspenso porque si me vuelven a echar me dan 20 fechas. Pero es bueno estar, tendré que tener cuidado y manejarme con prudencia para no estar afuera".

ESTO TE PUEDE INTERESAR

Selección Peruana: el recibimiento en Lima desde la perspectiva de los jugadores (VIDEO)



Pedro Gallese y Yoshimar Yotun

LEE TAMBIÉN