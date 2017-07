Hace una semana, el nombre de Luis Rodríguez fue muy manoseado debido a la decisión del técnico de Universitario de Deportes que lo hizo debutar ante Sport Huancayo y lo sacó a los 35 minutos del primer tiempo. Pero el juvenil pudo cobrarse pronta revancha al anotar el gol de la volteada del partido ante San Martín por el Torneo de Reservas.



'Lucho' no tuvo el mejor debut en Primera. Con solo 16 años, al extremo merengue lo soltaron al ruedo en una plaza complicada y no estuvo a la altura contra un rival difícil como Sport Huancayo. Pero Pedro Troglio no lo regresó a la reservas porque él sigue entrenando con el primer equipo, pero el comando técnico decidió cederlo para que refuerce al equipo y vaya que lo hizo.



El volante de Universitario de Deportes ingresó faltando poco para que culmine el partido y en su primera jugada de peligro anotó. Dejó al portero en el piso y con el arco vacío marco el 3-2 ante los 'santos' que empezaron ganando el partido 2-0 en el primer tiempo.

"Me tocó ingresar y tuve que dar todo ya que no estaba jugando ni en Primera ni en Reserva. Ingresé y era la oportunidad para demostrar que puedo ser titular", fue lo primero que dijo el volante merengue quien tuvo como misión ser el acompañante de Adirán Ugarriza.



Habrá que ver cómo se da la evolución futbolística de este chico que ya luce rapado tras su debut en Primera División, aunque no es habitual titular en el equipo de Reservas.