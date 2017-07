"Me gustaría volver a casa si Dios quiere. Los hinchas de Universitario de Deportes me piden que regrese. Mi representante me dijo que había una posibilidad. La parte económica no es el problema”, dijo Diego Chávez a Depor.

El lateral derecho se encuentra libre tras rescindir contrato con Sport Rosario por problemas de sobre peso, según reveló el propio club. Y, aunque es cierto que fue ofrecido, por ahora no es prioridad para la ‘U’.

"Efectivamente Diego Chávez fue ofrecido por un empresario, pero los únicos nombres que consideramos son los que solicita el técnico Pedro Troglio", nos contó la administración de Universitario de Deportes.

Por el momento, el jugador de 24 años entrena por su cuenta con la intención de ponerse en forma y fichar por algún club con miras a la apertura del libro de pases para el Torneo Clausura. El desafío bajar los 91 kilos que está pesando.

Ojo, Diego Chávez desmintió la versión de su salida que dio Sport Rosario: "Lo que me molestó fue que dijeran que salí por indisciplina o sobrepeso cuando no es así. Ellos quisieron rescindir contrato porque estaban incómodos conmigo y yo acepté por la misma razón. Llegamos a un acuerdo, nos agradecimos listo".

