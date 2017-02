Universitario de Deportes: ¿Qué le falta para salir de la crisis y ganar protagonismo?

Antes que comience el 2017, muchos personas ligadas al fútbol coincidían que a Universitario de Deportes no le iba a alcanzar solo con armar un buen plantel. Era deber de Roberto Chale y su cuerpo técnico hacer de todos esos nombres un equipo, y eso es algo que, salvo algunos minutos en Paraguay, no se ha visto, hasta el momento, en Ate.

Tras sumar su cuarto partido sin ganar en el Torneo de Verano hay conclusiones que se pueden sacar y cosas en las que debe mejorar el equipo para salir de esta situación.



1- Encontrar al equipo

Con este cuerpo técnico, o con otro, lo primero que habría que hacer es encontrar a un equipo. Con más de un jugador por puesto, es importante no marearse y empezar a darle una continuidad a un once que se vuelva la base de todo el año.

Un equipo que se conforme a base de trabajo y que en él este presupuestado el tema de cupos extranjeros, la bolsa de minutos y un balance en cada línea. Es complicado, sí. Pero ahí es dónde tiene que verse la mano de los que etsán a cargo del plantel.

2- Idea y sistema de juego

Lo segundo sería encontrar una forma de juego y también un sistema base. Casi de la nada ante Garcilaso, Universitario de Deportes pasó a una línea de 3 que descuidó notablemente el mediocampo, obligó al pelotazo a Tejada e hizo que Retamoso limpie la cancha las veces que quiera ente un Juan Vargas y un Adan Balbín que parecían totalmente a la deriva.

No es cambiar porque un sistema no funcionó, es definir uno y trabajar hasta conseguirlo. En el 2016, con jugadores jóvenes, la U defendía mal, pero se caracterizaba por atacar hasta con 4 jugadores rapidísimos. Hoy, Chale no puede ni acercarse a esa forma de crear peligro.

3- Decisiones necesarias

Encontrar el once y una forma de jugar tendría que venir de la mano con algunas decisiones dentro del campo que se caen de maduras. La primera y más fuerte es que si a Juan Vargas no lo piensan poner por izquierda, ya sea de lateral o volante, es mejor que pase al banco de los suplentes. La labor del 'Loco' es totalmente disminuida lejos de su posición habitual y el jugador entra obligatoriamente al terreno de la frustración cada vez que no logra recuperar el balón y la tribuna lo mira como el responsable. Es perjudicial para él y para el equipo y esto quizá se refleje en la agresividad que se le ha visto para reclamar a los árbitros.

Asimismo, a Universitario de Deportes le urge tener a jugadores desequilibrantes por las bandas. Tiene a uno en el inestable Alexi Gómez y en la noche del jueves fue gratificante ver las ganas de Roberto Siucho y Raúl Tito, pero de ahí dejamos de contar. Es importante tener un apoyo rápido y encarador por los costados, gente con la capacidad de ganar la banda y que pueda alimentar a Tejada. Tito, Siucho y Alexi encajan en el perfil, pero la irregularidad que se les conoce es lo que preocupa.

También, quedó claro también que hace falta trabajo si se quiere juntar a Manicero y Guastavino en el once inicial. Sus características son tan parecidas que se terminan estorbando, y lo peor es que poner a los 2 significa elegir entre el Pana, que es el único indiscutible, o el venezolano Arquímedes Figuera por el tema de cupo de extranjeros.

Mucho más no podemos decir: Universitario de Deportes no tiene jugadores malos. Pero sí problemas serios para armar un equipo, para defender en bloque, para presionar y para llegar con peligro sin recurrir al pelotazo o a una pelota bien jugada por el panameño Luis Tejada.

Las ganas, el amor propio, el empuje de la hinchada, o si quieren la garra, no harán al equipo levantar. Por suerte el Torneo de Verano recién comienza y tampoco tiene el peso de las competiciones que vendrán a continuación (Apertura - Clausura). Pero,claro, esta situación es sumamente preocupante.

