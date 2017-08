Universitario de Deportes: "Llegaremos bien al partido contra Alianza Lima", dijo Horacio Benincasa

Universitario de Deportes volteó la página al triunfo en el debut del Clausura y ya piensa en el partido contra Alianza Lima. A pesar de no mostrar su mejor aspecto ante Unión Comercio, el defensa Horacio Benincasa sostuvo que la historia será otra en el clásico del fútbol peruano.

"Es diferente encarar el clásico trabajando y ganando que con una derrota o un empate en casa. Llegaremos bien", indicó el zaguero merengue a la salida del estadio Miguel Grau del Callao.

Torneo Clausura entrará en receso: ¿cuándo se jugará el clásico?

Benincasa basa su confianza en el regreso de cinco jugadores para dicho compromiso a disputarse en 3 semanas. Ellos son los defensas Alberto Rodríguez, John Galliquio, Werner Schuller, y los volantes Alexi Gómez y Arquímedes Figueras.

Volviendo al partido contra Unión Comercio, el defensa sostuvo que Universitario de Deportes no fue dominado en los 90 minutos. "Jugamos mal, pero no fuimos superado. Nunca hay que dar por muerta a la 'U'", puntualizó.

Sobre el penal que le dio el triunfo a los merengues, Benincasa hizo una sincera confesión. "La verdad, me han cobrado tantos penal a mí que ya no sé cuándo realmente es y cuándo no", finalizó.

