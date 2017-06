Universitario de Deportes llegó a Huancayo con el propósito de cortar racha

Con las maletas llenas de ilusión, Universitario de Deportes llegó este sábado a Huancayo con el único objetivo de quebrar la racha sin triunfos en el Torneo Apertura. No gana desde la primera fecha.

Los cremas contarán con la mayoría de sus figuras. Entre ellos el goleador Luis Tejada y el defensa Alberto Rodríguez, quien es pretendido por el Deportivo Cali de Colombia. El arquero Carlos Cáceda se mantiene en el once titular.

Universitario de Deportes no la tendrá fácil en la 'Incontrastable'. Sport Huancayo también está necesitado de puntos. El encuentro promete muchas emociones en los 90 minutos.

TE PUEDE INTERESAR

​Juan Manuel Vargas: "No me arrepiento de nada pero me gusta reconocer mis errores"[VIDEO]

Juan Manuel Vargas: "No me arrepiento de nada pero me gusta reconocer mis errores"[VIDEO]