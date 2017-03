Ni bien llegó a Universitario de Deportes fueron directos con él: en el torneo local no podría usar la camiseta ‘9’. Era imposible negociar. El dorsal fue retirado hace tres años y medio en honor a ‘Lolo’ Fernández, y no había más solución que buscar un nuevo número. Luis Tejada no se quejó. Sorprendiendo a muchos, eligió la ‘90’.



No le fue mal. En los cuatro partidos que la llevó, anotó dos goles. Sin embargo, al parecer no quedó satisfecho. Por eso buscó un cambio: pediría la misma que viste en su selección, la ‘18’.

¿Porque sus cifras suman 9? ¿Porque es el doble? Eso lo sabe él.



Lo cierto es que Luis Tejada se la pidió a Raúl Tito y él aceptó. Ambos, por una cuestión de cábala, cambiaron los números y jugaron ante Juan Aurich con sus nuevas camisetas.



Un nuevo comienzo

Si bien Tejada no ha tenido un mal arranque, espera que con su nuevo número le vaya incluso mejor para seguir ganándose al hincha crema y, de paso, sacar al equipo del mal momento. Esta noche tendrá la oportunidad de demostrar si la cábala funcionó.

Universitario de Deportes choca esta noche ante Deportivo Municipal. El encuentro está programado para las 8:00 de la noche en el estadio Monumental.

