Universitario de Deportes: Luis Tejada y una racha que el hincha espera se prolongue

En las últimas horas, no faltó alguien de la ‘12’ crema que dijo: “Cómo no tenemos a 11 Tejadas”. Es que el ‘Pana’ Luis Tejada, a pesar del mal momento de Universitario de Deportes, es uno de los que se salva de las críticas: anotó ante UTC y Real Garcilaso, en las dos últimas fechas.



Encima, se quiera o no aceptar en Ate, hay una ‘Panadependencia’. La ‘U’ ha tenido que recurrir al pelotazo en todos los partidos, esperando que él aguante la marca y descargue o busque la personal.



El ‘90’ crema se las ha arreglado para generar ocasiones de gol. Eso lo caracteriza desde que llegó al Perú. Si bien sus inicios no son arrolladores, el panameño siempre terminó entre los goleadores. Incluso, la temporada anterior logró su mejor marca goleadora, con 25 ‘pepas’.



Los golesdel 'Pana':

Año Goles Equipo 2010 16 goles Juan Aurich 2011 17 goles Juan Aurich 2012 15 goles Juan Aurich 2014 15 goles César Vallejo 2015 18 goles Juan Aurich 2016 25 goles Juan Aurich

“Lo más importante es que el equipo siempre sume. Si los goles llegan, son bienvenidos”, mencionó el ‘Pana’, quien esta tarde enfrentará a su ex. Los hinchas esperan que este sea otro año goleador para el delantero. Como es su costumbre.



Universitario de Deportes juega esta tarde ante Juan Aurich y el hincha espera que Luis Tejada extienda la racha ante su exequipo. El duelo está programado para las 4 p.m. en el estadio Mansiche de Trujillo.

