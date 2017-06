Luego de que la directiva de Universitario de Deportes hiciera pública la extensión de contrato a Juan Manuel Vargas, una facción de la Trinchera Norte utilizó las redes sociales para dejar un mensaje de aliento al lateral izquierdo, que se quedará en Ate por dos meses más sin cobrar un solo dólar.



De hecho, los aficionados de Universitario de Deportes esperan que Juan Manuel Vargas recupere su nivel, y así se convierta en una pieza determinante en el cuadro de Pedro Troglio, que pelea por conseguir la estrella 27.



(Captura: Facebook) (Captura: Facebook)

Los hinchas de la ‘U’ aún recuerda con cariño el gran nivel que mostró Vargas hace casi 15 años, cuando era ese zurdo potente que hacia golazos desde unos cuarenta metros de distancia.



Por el momento, el ex Fiorentina sumó 10 partidos con el Universitario de Deportes de Pedro Troglio. El ‘Loco’ no jugará ante Comerciantes Unidos este domingo, a pesar de no estar lesionado.



Universitario de Deportes explicó por qué Juan Manuel Vargas no cobrará ni un sol por dos meses