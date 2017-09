El reinicio de las Eliminatorias Rusia 2018 están a la vuelta de la esquina, y en Universitario de Deportes ya piensan en postergar dos partidos (ante Huancayo y Comerciantes Unidos), con la finalidad de afrontarlos con su artillería pesada, la cual será prestada, principalmente, a la Selección Peruana (tiene 3 convocados), a Panamá (2 convocados) y a Venezuela (1 convocado).

“La intención de todos es postergar. No solo pensamos en los 6 futbolistas (que prestamos a las selecciones de Perú y Panamá), sino también en los futbolistas que arrastran amarillas, lesionados, etc. Me puede pasar como lo que me pasó la vez pasada: ante Juan Aurich jugamos con 9 menos. No queremos cometer los errores del pasado. Por eso, es factible que pidamos estas dos fechas para recuperar a todos”, dijo Pedro Troglio.

Si antes los clubes estaban obligados a cumplir con las fechas establecidas, la ADFP les dio la posibilidad a los clubes peruanos de presentar su pedido de postergación, así tengan un solo jugador convocado a la Selección Peruana, que jugará dos duelos decisivos para clasificar a Rusia 2018.

Para esta última etapa de las Eliminatorias, Universitario de Deportes prestará 3 jugadores a la Selección Peruana: Alberto Rodríguez, Aldo Corzo y Carlos Cáceda. Asimismo, cederán a Alberto Quintero y a Luis Tejada a la Selección de Panamá. Y también harán lo propio con Arquímedes Figuera a la Selección de Venezuela.

“Se está jugando algo tan importante, como lo es la clasificación al Mundial. La diferencia que existe es que acá sí se juega y en otros países no. Ahora han dado la posibilidad de suspender los partidos, que sería lo más justo. Con la expectativa que genera Perú, el campeonato pasa hasta a un segundo plano”, concluyó Troglio.

