Universitario de Deportes: "Lo de Municipal no es 'fuerza mayor' sino 'capricho mayor'"

Juan Carlos Ortecho, gerente de comunicaciones de Universitario de Deportes, explicó por qué el argumento de Deportivo Municipal sobre el convenio que habría tenido con el IPD por el estadio Nacional, no es válido.

El cuadro edil se defendió mostrando un documento de la Dirección de Seguridad Deportiva (deDISEDE) del IPD convocando a las partes involucradas para garantizar la seguridad del evento en el Nacional. Aseguraron que, por lo tanto, sí existía un acuerdo.

"El argumento es absurdo porque el trámite de ese documento es rutinario. Normalmente la Dirección de Seguridad Deportiva convoca para cualquier evento no necesariamente futbolístico, inclusive. Era normal que convocara también en esa ocasión, pero ese trámite queda nulo ante la confirmación por parte del IPD de no ceder el Estadio Nacional", dijo Ortecho a ovacion,pe.

Agregó: "Los 12 días de tramitación previa que exige ONAGI es para validar eventos, no escenarios. Quiero decir con esto que es falso que el trámite se había hecho para jugar en el Nacional y no se podía hacerlo en otro lugar. Nosotros por ejemplo habíamos presentado documentos para jugar el último partido del Apertura y el primero del Clausura en nuestro estadio, el Monumental. Vino la FPF, se planteó el jugar acá el partido con Bolivia, y nosotros no tuvimos problema en irnos a jugar al Callao con los mismos papeles que presentamos para el Monumental".

"Aquí no hay fuerza mayor. Fuerza mayor sería si una huelga te impide llegar al estadio por ejemplo. Aquó lo que hay es 'capricho mayor'. Si el día 13 te están diciendo que el estadio posiblemente no te lo pueden ceder, tienes que ver otra posibilidad. Es como si quiero sacar un pasaje y me dicen: 'El avión está lleno, te pongo en lista de espera. Si luego voy el día del viaje y me dicen que no tengo cupo, no le voy a echar la culpa a la línea aérea, se supone que tengo que haber sacado mis pasajes mínimo en bus para poder llegar", finalizó.

