Universitario de Deportes: ¿cómo van las negociaciones para fichar a Wilder Cartagena?

La dirigencia de Universitario de Deportes se quedó tan sorprendida como los hinchas. Luego de ganarle 2-0 a Ayacucho, Pedro Troglio se sentó en la sala de prensa y fue claro: afirmó que le gustaría contar con Wilder Cartagena.

Sin embargo, su nombre no estaba en la lista que, casi un mes atrás, el DT les dio. Pero, de todas formas, al cuerpo técnico le interesa. Y eso es lo que cuenta. Por eso, ahora vendrá la parte más difícil: convencer a San Martín de soltar al jugador que más minutos jugó este año con los ‘santos’ (tiene 2,168’).



¿Será la estrategia? Si bien el volante de marca Wilder Cartagena pertenece al grupo empresarial FFOSA Sports, el club de Santa Anita podría apoyar en la negociación. Eso, claro, si todas las partes salen ganando.



Y hay un as bajo la manga para que eso pase. Su delantero, Alexander Succar, también está a préstamo y volvería a Sporting Cristal para el Clausura. Así, les hará falta un ‘9’.



Depor supo que en San Martín no descartan a Adrián Ugarriza. Además de ya haber jugado ahí (2014 y 2015) , no tiene continuidad en Universitario de Deportes y aceptaría ser cedido para la segunda mitad del año. ¿Saldrá el plan?

