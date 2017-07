Universitario de Deportes: ¿cómo van las negociaciones con Italo Regalado y José Manzaneda? 

Tiene vínculo con Deportivo Municipal hasta el próximo año, pero eso no impide que esté en agenda de los directivos de Universitario de Deportes. Italo Regalado sigue siendo una de las prioridades de Pedro Troglio con miras al Torneo Clausura.

El delantero ha jugado 17 partidos en el equipo edil, 14 como titular y ha anotado un gol. Acumuló un total de 1,211 minutos. Ojo, además de Gino Guerrero de UTC, es el que jugador que está más cerca.

"Italo Regalado y José Manzaneda tienen contrato un año y medio más. Por ahora no hay nada, son jugadores de Municipal. No existe ninguna posibilidad de ceder a los jugadores. Lo de Universitario de Deportes son especulaciones", dijo el presidente de la 'Franja', Óscar Vega, cuando se conoció la noticia. Sin embargo, los cremas no bajan los brazos.

¿Manzaneda, ya fue?

El caso de José Manzaneda en Universitario de Deportes perdió fuerza, por la complejidad de su contrato. Además de estar ligado con Municipal hasta 2018, el gerente deportivo de Cantolao, Raúl Meza, aseguró que su equipo pretende usar la opción de compra.



"José Manzaneda fue cedido a préstamo hasta fin de año a Cantolao y en el contrato se estipula que la opción de compra de su pase vence en el año 2018, sin embargo nosotros no esperaremos hasta esa fecha para comprarle a Municipal el 70 por ciento de la carta pase del jugador, con la intención que Muni se quede con el 30 por ciento para una posible venta en el futuro", contó Meza a ovacion.pe.

