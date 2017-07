Ni bien terminó el partido contra Sporting Cristal, los hinchas de Universitario de Deportes –en lugar de ver algún error en el planteamiento de Pedro Troglio– solo pedían una cosa: reforzar el plantel para el Torneo Clausura. Sienten que faltan algunas variantes.

Y los directivos no son ajenos a esa idea. Por ello ya están trabajando en darle otro aire al plantel. Depor, incluso, conoció que en 10 días se darán a conocer dos de los fichajes.



Uno de los que llegará a Universitario de Deportes, si es que no ocurre nada raro, sería Gino Guerrero. Se sabe que hasta Franco Navarro conoce del tema. Por ello en UTC ya tendrían todo listo para fichar al extremo Pedro Gutiérrez. Tienen ese as bajo la manga. ¿Y el otro caso?, está entre el argentino Franco Niell y un volante nacional.



Lo que debe ocurrir

En Campo Mar se supo que Pedro Troglio sostuvo una reunión, por 30 minutos, con Diego Manicero. ¿De qué conversaron?, quizá de las chances que tiene de jugar. Claro, la idea de que presten a Manicero es latente. Con ello se abriría un cupo y Niell tendría más oportunidad de serchado para lo que se viene.



Ojo, en Universitario de Deportes ya tienen una carta menos. El volante ‘charrúa’ Álvaro Fernández, quien estuvo en la mira crema, firmó ayer por San Martín de San Juan, de Argentina.

