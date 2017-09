Universitario de Deportes pedirá los puntos en mesa ante Deportivo Municipal

Hace un año, Universitario de Deportes vivió en carne propio lo que fue perder puntos en mesa. De hecho, lo sufrió y mucho porque perdió dos clásicos sin jugarlo en la cancha. Pero, hoy, los de Pedro Troglio se han visto en la obligación de invertir los papeles para reclamar en los tribunales una victoria ante Deportivo Municipal, luego de que el duelo pactado en el Estadio Nacional se suspendiera.

Según se pudo saber, los cremas irán este lunes a las instalaciones de ADFP para hacer extensivo su reclamo y pedir los tres puntos. Y es que, para Pedro Troglio, será imposible jugar el duelo ante Deportivo Municipal en otra fecha, debido al calendario apretado que tienen, ante el receso de las Eliminatorias.

“No importan lo que digan, no podremos jugarlo y necesitamos esos tres puntos”, habría dicho Pedro Troglio, según pudo saber este Diario.

A Universitario de Deportes no le faltan motivos para reclamar. En octubre, saldrán 4 veces a la altura y Troglio es consciente de que a sus dirigidos no le fue bien. De hecho, no han ganado.

Es preciso señalar que Deportivo Municipal agotó sus esfuerzos para que el duelo ante Universitario de Deportes se desarrolle en el estadio Miguel Grau del Callao este sábado, pero los permisos le fueron negados.

