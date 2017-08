Pedro Troglio: "Al árbitro le dije que se vaya a abrazar a los jugadores de UTC"

Pedro Troglio salió a defenderse del informe lapidario que elaboró el árbitro Eduardo Chirinos tras la discusión que se armó al final del partido ante UTC. El técnico de Universitario de Deportes se enteró de lo que el referí escribió y no dudó en afirmar que se siente indignado.

Según se pudo conocer, el árbitro del encuentro cargó la mano contra el entrenador de la 'U', su asistente Víctor Bernay y los jugadores Werner Schuler y Alexi Gómez, por reclamar, según su informe, con agresiones e insultos.

"Apurar el saque lateral de Figuera amenazándolo con expulsarlo. Decirle payaso al médico que está viendo a un jugador; decirle a Schuler, cuando lo fue a saludar tras el partido, anda saluda a tu mamá. Hay un montón de cosas que te llevan protestar", dijo Pedro Troglio en Gol Perú.

"Tengo indignación por el informe que ha puesto. Primero que yo no le he dicho abusivo, abusivo no es una palabra que yo uso. Sí le dije que es una vergüenza lo que hizo y sí le dije que se vaya a abrazar con los jugadores de UTC", reconoció el DT.

"Después me mira y le digo, no me conoces, soy el técnico de Universitario de Deportes y él me dice: lamentablemente. Ante eso yo le dije: lamentablemente fue una vergüenza lo que hiciste en este partido", añadió el entrenador.

El técnico de Universitario de Deportes dijo que nunca insultó al árbitro y que jamás lo amenazó con matarlo en la prensa. "Nunca le dije eso, menos que era un delincuente. No dijimos la mayoría de las cosas que él puso en su informe", explicó el DT.

Pedro Troglio contó que los jugadores le decían "no seas malo profe" y que el árbitro respondía: "Ustedes son malos que no hacen los goles". Por esta razón el técnico de la 'U' pidió que también ponga en su informe lo que les dijo a los jugadores y lo que le dijo a él. "Me gustaría que sea más honesto", afirmó.

"No fue un árbitro que se quedó callado. Su actuación en el partido fue muy mala, la de él y la de su línea del lado del gol. Schuler se quedó también helado, dice que nunca dijo las palabras que le atribuye, le creo y Víctor ni hablar", señaló.

