Universitario de Deportes: Pedro Troglio calificó de tranquilizante el triunfo ante Comerciantes Unidos

Antes de enfrentar a Comerciantes Unidos, Pedro Troglio no tenía explicación válida para defender a Universitario de Deportes: "Da nada sirve lo que explique porque no ganamos", dijo tras la derrota ante Sport Huancayo. Pero este sábado por fin ganó, pero no es sinónimo de triunfalismo, pero sí de tranquilidad.

El técnico crema señaló de que su equipo mantuvo la idea de juego clara ante los cutervinos, con la diferencia de que esta vez ganaron aunque sea por un gol. Sumar de a tres le da una nueva chance al argentino de seguir trabajando en pos de la recuperación.

Universitario de Deportes venció 1-0 a Comerciantes Unidos y cortó la racha de cinco fechas sin ganar

"Estábamos detrás de una victoria que nos tranquilizara", dijo el entrenador de Universitario de Deportes al culminar el partido. "Estábamos jugando bien pero no se nos daban los resultados y esta vez creo que sí pudimos sostener la ventaja. Ganamos merecidamente porque generamos muchas opciones de gol".

El entrenador merengue dijo, además, de que él siempre estuvo contento con el rendimiento de su equipo y que en este partido no fue la excepción, pero que no tenía como sostener una defensa porque los resultados no se daba. Pero tras cortar la racha de cinco fechas sin triunfos, el panorama cambió. Eso sí, no se ilusiona aún con el título.

"Estamos tranquilos, porque generamos y porque seguimos con la idea que tenemos. Tenemos un gran plantel y si bien hemos perdido un poco de terreno en el torneo, todo está parejo", finalizó.

