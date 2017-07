Universitario de Deportes: Pedro Troglio cumplió 52 años y sueña con el título. 

Universitario de Deportes tuvo un cambio radical desde la llegada de Pedro Troglio. El argentino cambió el chip de un equipo que no encontraba el rumbo y lo llevó a la lucha de los primeros lugares. Claro, los cremas no dependen de sí mismos, pero en el día de su cumpleaños el DT no pierde la ilusión de alcanzar el Torneo Apertura.

Pedro Troglio solo lleva algunos meses en el Perú, pero no cabe duda de que en este poco tiempo la ha pasado muy bien. Y claro pues, que más se podía esperar de alguien que nació un 28 de julio.

Sí, el profesor argentino celebró su cumpleaños número 52, pero a la vez le envió un saludo a todos los peruanos que en este momento estamos celebrando nuestras Fiestas Patrias.

"Gracias a todos por la cantidad de saludos por mi cumple y felicidades a todo Perú por el día de la Patria", escribió el argentino en su cuenta oficial de Twitter.

Ahora, el regalo perfecto para Troglio será por parte de sus pupilos. Los cremas reciben este sábado a Ayacucho FC y el técnico solo espera un triunfo para seguir a la expectativa en el Apertura.

