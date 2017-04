Universitario de Deportes: ¿Pedro Troglio encontró la base de su equipo?

Pedro Troglio debutará, oficialmente, como técnico de Universitario de Deportes ante Alianza Lima. El duelo está pactado para el sábado 15 de abril, a las 8:00 p.m., en el estadio Monumental. A diferencia de su compadre, los cremas llegaran al clásico sin partidos de preparación.



Pero eso no es problema para el DT de la 'U'. Tras once días de chamba en Campo Mar no solo ha tratado de poner en forma física a sus jugadores sino también en los futbolístico. Y, la respuesta de sus jugadores ha sido positiva.

Aunque no tiene partidos de práctica, Troglio va probando el once que podría arrancar ante Alianza Lima. Así tenemos a Carlos Cáceda; Aldo Corzo, Horacio Benincasa, Alberto Rodríguez, Joaquín Aguirre, Arquímedes Figuera, Ángel Romero, Enmanuel Páucar, Alberto Quintero, Alexi Gómez, Hernán Rengifo.

Seguro se estarán preguntando ¿Dónde está Juan Manuel Vargas o Diego Guastavino? El 'Loco' está en pleno proceso de recuperación de una contractura, pero a la par sigue una serie de recomendaciones del comando técnico y ya va logrando objetivos como bajar de peso.

'Guasta' ya superó el desgarro en la pierna derecha y ya comenzó hacer trabajos de velocidad. El lunes debe trabajar a la par de sus compañeros.