Lleva 12 fechas al mando de Universitario de Deportes y aún no encuentra el equipo titular. Pedro Troglio sigue experimentando en busca del mejor once que pueda ser la base del equipo para pelear el título nacional a fin de año. El argentino ya ha probado 26 jugadores desde el arranque y ante Comerciantes Unidos pondrá una volante inédita.

Dos arqueros, nueve defensas, doce volantes y tres delanteros son los jugadores que ha probado Pedro Troglio desde el arranque con los cremas, siendo Ángel Romero el único que jugó todos los partidos y Luis Rodríguez, el volante de 16 años, quien menos tiemo estuvo en el campo (36 minutos).

Y lo peor es que fecha a fecha, Universitario de Deportes no ha podido repetir una oncena titular. Sea cual sea el motivo, los once que iniciaron el partido anterior, no fueron los mismos del choque siguiente. Ante Comerciantes Unidos no será la excepción pues el entrenador sacará al hombre que siempre estuvo para armar una nuevo tridente en la primera línea de volantes.

Ángel Romero será el sacrificado esta vez en el elenco merengue y en su lugar estará Enmanuel Paucar quien se juntará con Arquímedes Figuera y Javier Núñez en la primera línea de volantes. Un tridente que se juntará desde el arranque por primera vez en el año.

Y por si ese número fuese poco, tenemos que ver de que Pedro Troglio ya superó el número de jugadores utilizados en el año. Son 29 en total los integrantes del plantel de Universitario de Deportes que tuvieron minutos con el argentino, de los cuáles tres, como Raúl Tito y Junior Morales, ingresaron.

Esta es la lista de los titulares que usó Pedro Troglio en Universitario de Deportes:

Número Jugador PT 25 Ángel Romero 12 3 Horacion Benincasa 11 29 Aldo Corzo 11 10 Alexi Gómez 10 12 Carlos Cáceda 10 17 Alberto Quintero 9 14 Werner Schuler 8 16 Arquímedes Figuera 8 19 Enmanul Páucar 8 15 Jersson Vásquez 7 18 Luis Tejada 7 5 Alberto Rodríguez 6 11 Hernán Rengifo 5 6 Juan Vargas 4 28 Diego Guastavino 4 8 Roberto Siucho 3 24 Javier Núñez 3 1 Raúl Fernández 2 7 Josué Estrada 2 13 Joaquín Aguirre 2 20 Diego Manicero 2 26 César Huamantica 2 31 Luis Rodríguez 1 2 John Galliquio 1 23 Giordano Mendoza 1 27 Adrián Ugarriza 1

