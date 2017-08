Pedro Troglio confirmó el interés de Universitario de Deportes por Christofer Gonzales. El DT crema afirmó que es un jugador de mucha utilidad para su equipo y que ojalá se concrete su fichaje antes que cierre el libro de pases este jueves.

"Queda hoy (miércoles) y mañana, sería muy bueno porque es lo que estamos buscando, un volante con manejo de pelota y gol. Ojalá y si no se da, paciencia. Mientras estoy satisfecho, hay que pelearla y ojalá que se nos dé. Hemos traído a Chávez, hemos intentado algunas cosas, no se han podido pero no nos volvemos locos", dijo el DT en Gol Perú.

"Es como si me dijeran que mañana Raúl Ruidíaz o Andy Polo quisieran volver o el ‘Oreja’ Flores, sería bárbaro. Uno busca dentro de sus posibilidades pero si un jugador así quiere volver sería bárbaro", añadió Pedro Troglio.

El entrenador de Universitario de Deportes también habló de la Selección Peruana y de la posibilidad de ver a Carlos Cáceda como titular ante Bolivia.

"Cada jugador convocado es una satisfacción que a uno le hacen bien, si a Carlos (Cáceda) le llega a tocar, está en condiciones bárbaras para hacerlo bien, es un arquero con un proyecto de futuro enorme, serio, responsable, trabajador, si le toca ojalá que lo haga bien", dijo.

Sobre la decisión del TAS y las complicaciones de Argentina, Pedro Troglio, afirmó: "A nosotros nos replantea todo porque te manda a repechaje. Pero Argentina no puede jugar con eso, tiene que ganar los partidos, no puede especular, es una de las mejores selecciones del mundo y tiene que ganar los cuatro partidos. Tenemos partidos duros pero tengo la fe y la esperanza que vamos a clasificar al Mundial".

Al finalizar la entrevista el DT crema dijo que la Selección Peruana no puede confiarse con Bolivia. "Lo peor que hay es especular con el rival más débil. Es una selección nacional con los mejores de Bolivia, no es cualquier cosa. Perú está en un momento bárbaro con jugadores de buen nivel, así que hay que ganar el primero y después pegar el golpe en Ecuador", dijo.

