Universitario de Deportes: Pedro Troglio habló sobre la posibilidad de ser el nuevo entrenador

Siguen pasando los días y los hinchas de Universitario de Deportes comen ansias por saber quién será el nuevo guía del equipo de sus amores. Muchos nombres han salido al frente; sin embargo empezó a tomar fuerza el del argentino Pedro Troglio, ex Tigre y campeón nacional con Cerro Porteño.

El estratega de 51 años admitió que ya se reunió con César Vento y que su llegada a la escuadra de Ate es una posibilidad.

"Es cierto que me reuní con César Vento, pero sé que él también se reunió con dos o tres entrenadores más. Por ello, prefiero ser muy cauto y no hablar más de la cuenta mientras que no sea el elegido por la directiva de Universitario de Deportes", comentó Troglio en Radio Ovación.

"Con César charlamos de todo, pero no hay nada firme. Yo prefiero esperar un poco más y veremos qué pasa en las próximas horas. Los únicos que tienen la seguridad de quién va a dirigir a la 'U' son los directivos nadie más", culminó.

Además se supo que el argentino también estaría evaluando la posibilidad de volver a dirigir a Cerro Porteño, club que actualmente se encuentra con entrenador interino.

