Ya le dijeron no al Junior por Alexi Gómez y ahora, Pedro Troglio espera que esa respuesta se repita por cada interés que llegue por algún jugador de Universitario de Deportes. Tras el empate 1-1 contra Alianza Atlético, el técnico merengue alzó la voz y señaló que él no dejará el equipo por nada del mundo y espera que sus jugadores tampoco lo hagan.

"No quisiera que se me vayan jugadores en el andar. Sería bueno que todos se mantengan en el plantel porque vinimos con una idea sobre los jugadores que tenemos y no sería saludable que alguno se vaya", dijo el entrenador merengue en conferencia de prensa.

Universitario no pasó del empate ante un aguerrido Alianza Atletico

Y ahí mismo aclaró que su compromiso es total con Universitario de Deportes. "Es una falta de respeto que digan que tengo una clausula y que me puedo ir. No me voy a ir porque estoy en un club grande que merece todo el respeto y no clausulas. ¿De Cerro Porteño? Cada vez que buscan técnico aparece mi nombre en una lista de 10. ¿Eso es real?".

Pedro Troglio en conferencia.

La presión le juega en contra



Volviendo al empate ante Alianza Atlético, dijo que no tiene cómo explicar el empate conseguido a causa de la falta de efectividad. "El equipo tiene una idea de juego y eso me deja tranquilo, pero lo que trate de explicar, con cuántos atacamos, los movimientos de los jugadores y eso, nunca estará bien porque simplemente no ganamos".

Y agregó que "a diferencia de cuando llegamos, que el equipo mostró mucha mayor intensidad, se jugaba sin presión porque no nos jugábamos nada. Ahora sí hay que pensar más en los puntos que hay por ganar y que no se puden perder. esa presión tambipen juega, pero solo tenemos que tener más trabajo y ser pacientes porque las rachas, buenas o malas, en algún momento se cortan", finalizó.

