Universitario de Deportes: Pedro Troglio reveló que quiso renunciar, pero no pudo por esta razón

Probablemente las últimas declaraciones de Pedro Troglio no caigan bien entre los jugadores e hinchas de Universitario de Deportes. A pesar de que el técnico había mencionado con anterioridad que es un "respetuoso de los contratos", este martes sorprendió con nuevas declaraciones.



"Mi contrato es hasta abril de 2019. Quise irme cuando renunció César Vento (julio), pero mi cláusula es muy alta", comentó para el programa Barrio Fútbol de Radio Ovación.

Además, el técnico argentino habló sobre el tema de los refuerzos para el Torneo Clausura. "Ya me hice la idea de que no llega nadie más. Nuestro único refuerzo es Daniel Chávez. Intentamos con Guerrero, Regalado, Manzaneda y Ponce, pero Universitario de Deportes no está en condiciones económicas".

Troglio desmintió que quiera fichar un nuevo portero: "Yo no estoy buscando arqueros. No sé de dónde salió esa información. Estamos bien. Me junté con mis dos arqueros para decirles que era mentira que estaba buscando nuevo guardameta".

Sobre la continuidad de Juan Manuel Vargas, que tiene contrato con Universitario de Deportes solo hasta fines de agosto, agregó: "Mi intención es que renueve. Está recuperando su mejor nivel".



