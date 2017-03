Una de las mayores preocupaciones que tiene Universitario de Deportes gira en torno al estado físico de Juan Manuel Vargas. Por supuesto, ‘El Loco’ ha sumado varios minutos con la crema, pero siempre con la clara evidencia que la ‘gasolina’ no le alcanzaba para terminar bien los partidos. El mismo futbolista lo ha reconocido. Claro, fue un duro golpe para el ex Real Betis permanecer tanto tiempo inactivo. Ahora, Pedro Troglio tiene un plan para recuperarlo.



El estratega argentino, que reemplazará a Roberto Chale, se refirió al estado físico de Juan Manuel Vargas y aseguró que la condición de todo jugador es “recuperable”, sobre todo si tiene la calidad y el recorrido del ex Fiorentina. Por eso, el DT se animó a revelar que conversará constantemente y motivará al experimentado jugador, con miras a una mejor performance.



Como si fuera poco, Pedro Troglio catalogó de jugador “joven” a Juan Manuel Vargas, que actualmente tiene 33 años de edad. “La intención es ver su esfuerzo y su situación contractual, a ver si quiere seguir en la 'U'. A veces, a los futbolistas les cuesta un poco más de tiempo acomodarse a un nuevo lugar, pero estamos hablando de un gran jugador [Vargas]", agregó el técnico de Universitario de Deportes en 'Superdeporte’.



Para profundizar sobre el tema, Pedro Troglio habló sobre su paso como mundialista con Argentina y campeón con River Plate. En ese marco, destacó su disciplina y cuidado físico.



“Necesito jugadores que vivan del fútbol y lo amen, y que me ayuden a representar a Universitario de Deportes de la mejor manera, para llegar lo más lejos posible. Somos enérgicos pero también podemos charlar. Todo el día no andamos con el látigo. Verdaderamente, no nos gusta las indisciplinas y el no cuidado para el físico", apuntó el ex campeón del Apertura con Cerro Porteño.



Por otro lado, Pedro Troglio dijo que renunció a sus pretensiones económicas y priorizó el aspecto deportivo. “El contrato es excelente”, concluyó Troglio, que firmó contrato con Universitario de Deportes hasta el 2019.



