Universitario de Deportes: la posición del club sobre la posible suspensión del partido. 

Carlos Moreno, administrador de Universitario de Deportes, explicó la posición del club sobre una posible suspensión del duelo ante Deportivo Municipal por la falta de escenario, ya que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ha solicitado que nadie juegue en el estadio Nacional hasta el día del partido ante Colombia.

"Oficialmente no tenemos ninguna comunicación del cambio de estadio, no podría adelantar una opinión sobre ese tema hasta no tener algo oficial. Lo que yo conversé el día de ayer con el presidente de Municipal es que tenían contrato con el IPD para el estadio Nacional. Municipal no nos ha comunicado nada distinto a eso", dijo Moreno para Radio Ovación.

Agregó: "Para hablar de una reprogramación tendría que conversar con el comando técnico porque por la selección ya se han suspendido dos partidos. Los siguientes meses los tenemos ajustados, es probable que Perú vaya al repechaje y eso haría que se reprogramen más partidos".

Además, comentó: "Todos estamos de acuerdo en que tenemos que apoyar a la selección, después de muchos años tenemos una posibilidad latente de llegar a un Mundial. Sin embargo, creemos que la Federación debe tomar en cuenta la posición de los clubes y evitarle perjuicios al momento de tomar algunas decisiones".

"Somos los clubes los que normalmente proveemos de jugadores a la selección y en base a ellos tenemos esta posibilidad de llegar al Mundial", finalizó.

