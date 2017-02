Universitario de Deportes: "El 'Puma' Carranza es un filósofo. Me sacó frases de Indira Gandhi", dijo Roberto Chale

Universitario de Deportes vive buenos momentos a pesar del empate en el debut contra Sport Huancayo. Y gran parte de esa alegría se debe a la buena relación que hay entre el comando técnico y el plantel. Tanto que Roberto Chale se animó a contar una anécdota del 'Puma' Carranza a quien lo bautizó como "un filósofo".

LEE TAMBIÉN ► Alianza Lima vs. Universitario: ¿Quiénes debutarían en el clásico?

"¿Cómo es eso que el 'Puma' pude decir poquito? -preguntó Chale en entrevista con Capital Deportes- Ahora es un filósofo. No sabes las cosas que me enseña, mira que me habló de unas frases de Indira Ghandi", dijo el entrenador crema.

Luego agregó que su asistente en Universitario de Deportes "me samaqueó cuando dijo que la 'U' que jugó contra Huancayo no era menos brillante de los que ganaron en Paraguay. Yo siento que él piensa mejor que yo", señaló el 'Niño Terrible' quien dijo que aparece poco en prensa porque "quiero que ellos (Carranza, Mauro Cantoro y Paolo Maldonado) se queden con el equipo y que lo hagan bien".

TE PUEDE INTERESAR ► Juan Manuel Vargas no terminó entrenamiento por lesión

El objetivo de Chale



Dejando atrás las bromas, el entrenador merengue indicó que su trabajo es "sacar jugadores como 'churros' de carretilla de barrio", y por eso no prestarán a ningún jugador. "Ugarriza, Siucho y Tito se quedarán con nosotros a menos que vengan unos buenos dólares por sus préstamos".

Por último, el técnico de Universitario de Deportes no pudo dejar de halagar a Diego Umaña, su homólogo en Sport Huancayo quien "siempre me gana o a lo mucho yo le empato. Quiero felicitarlo, y a sus jugadores, por el gran partido que hicieron".

► Alberto Quintero está listo para ser titular en la Libertadores



NO DEJES DE LEER