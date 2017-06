Universitario de Deportes: así quedó el debutante con 16 años [FOTO]

Rapar a un debutante es una tradición futbolística. Y en Universitario de Deportes aplicaron ‘la ley’ con Luis Rodríguez, que jugó por primera vez con el cuadro crema ante Sport Huancayo. Fueron 35 minutos de ensueño, que alimentarán sus ganas de consolidarse en el primer equipo de Pedro Troglio.



A dos días del ansiado debut, Luis Rodríguez fue rapado por los compañeros de Universitario de Deportes en Campo Mar. De hecho, el futbolista de 16 años de edad se dejó ver en el entrenamiento del martes. El cuadro de Pedro Troglio chocará contra Comerciantes Unidos este sábado en el estadio Monumental.



Cabe destacar que Luis Rodríguez jugó 35 minutos ante Sport Huancayo. El volante se encargó de hacer los recorridos para recuperar y atacar por la banda derecha, pero jugar en la altura perjudicó su performance, y así lo reconoció luego de la derrota por 1-0.



"Me gustó debutar, quería un poco más de minutos pero me estaba ahogando en la cancha. Por eso no pude cumplir con el rol del profesor", confesó Luis Rodríguez a América TV.



