Universitario de Deportes: "No quiero imaginar que no vamos a jugar", dijo Pedro Troglio

El partido entre Universitario de Deportesy Deportivo Municipal está en suspenso luego de que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmara que el encuentro de la Selección Peruana ante Colombia se jugará en el Estadio Nacional. Además, solicitó inhabilitarlo hasta entonces para tenerlo en perfectas condiciones.



Sin embargo, hasta el momento no ha llegado ninguna solicitud a los clubes, que se muestran en desacuerdo con cualquier cambio. Por ejemplo, el técnico Pedro Troglio explicó en conferencia de prensa que en su cabeza solo está jugar el partido este sábado en el Nacional, tal como está programado.

"No quiero imaginar que no vamos a jugar, además ¿por qué no podemos jugar? Hubo un concierto el martes (Maroon 5), hay tiempo y sería una pena relegar el campeonato local de esta manera. Ya va a haber partidos suspendidos por el tema de la fecha FIFA, no tiene sentido suspender uno más", comentó el DT de Universitario de Deportes.

Sobre el mismo tema, agregó: "No lo vería muy serio que nos avisen hoy o mañana que no vamos a jugar. El domingo en la mañana ya pueden ponerse a trabajar en el campo, tienen 17 días para ponerlo en buenas condiciones".

Troglio también analizó a Deportivo Municipal y aseguró que tiene "características similares" a Universitario de Deportes : "Ya tengo tiempo acá y veo todos los partidos del fútbol peruano y no es que tenga que estudiarlos específicamente esta semana. Sé cómo juegan, ya los conocemos".

"Ha cambiado algo de acuerdo al ingreso de Lavandeira, es su fisionomía ofensiva. Es un equipo buenísimo sobre todo de mitad para adelante y después ninguno deja de atrabajar a la hora de recuperarla. Tenemos características similares", finalizó.

