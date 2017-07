Raúl Fernández tiene palabra. El 4 de junio –al día siguiente de la derrota 2-1 ante Alianza–, el ‘1’ no se ocultó. Dijo que asumía su error en el tanto de Luis Ramírez, pero que eso iba a cambiar con más minutos. Ante Real Garcilaso, sumó su tercer partido con Universitario de Deportes y demostró que tenía razón.

'Superman' le sacó dos remates de larga distancia a Alfredo Ramúa y descolgó como en sus mejores épocas. “El puesto siempre será peleado en la ‘U’. No me la voy a creer, sigo siendo el mismo. Cuando te pegan duro, sabes que puedes rendir más”, mencionó.



“Hay una sana rivalidad en Universitario de Deportes, lamentablemente solo juega uno. Carlos Cáceda está haciendo bien las cosas, es un arquero de selección, pero la última decisión es del profesor. Por mi parte, yo vengo todos los días a entrenar, doy todo de mí y siempre estaré apoyando donde me toque estar”, agregó.



Sin embargo, cuando habló sobre su continuidad en el equipo crema, Raúl Fernández no descartó nada:



“No sé qué pueda pasar más adelante. Tengo que evaluarlo con el profe Pedro Troglio, conversar como personas civilizadas y adultas. Podemos llegar a un acuerdo para ver si puedo seguir en Universitario de Deportes o no”, sentenció.

