Universitario de Deportes: la razón por la que Diego Guastavino será titular ante Melgar

En las redes sociales de Diego Guastavino, no existe una sola publicación en donde los hinchas de Universitario de Deportes no muestren su apoyo por el uruguayo. Pero no es porque haya ocurrido una tragedia. Bueno, al menos no una de proporciones mayores: para los fanáticos merengues, ver a ‘Guasta’ en la banca de suplentes es casi una catástrofe.



Guastavino está bien metido en el corazón de los seguidores de Universitario de Deportes, pues aún lo recuerdan como uno de los héroes que se encargó de dar- les su último título (2013).



Por eso es común leer que ‘saltan’ por el ‘28’ cada vez que se enteran que no será titular en Universitario de Deportes. Sin embargo, en esta fecha no tendrán que ‘hacer hígado’ al ver la nómina: Diego Guastavino arrancará ante Melgar.



Acomódate bien

En la última fecha, ante Sport Rosario en Huaraz, la ‘U’ careció de ideas cada vez que buscó el arco rival. La ausencia de un ‘cerebral’ se notó. Por eso ‘Guasta’ tendrá la tarea de elaborar los ataques ante el ‘Dominó’. Pero ojo: su ‘chamba’ no se limitará a generar juego, pues el volante será ubicado lejos de la posición de mediapunta.



El esquema del DT de Universitario de Deportes, Pedro Troglio, exige que dos interiores acompañen al ‘ancla’ (Ángel Romero) y Diego Guastavino será ubicado por el sector izquierdo, en lugar de Enmanuel Páucar. Ahora, el uruguayo tiene que demostrar que puede rendir fuera de su zona de confort. Solo así, lo verán más seguido en el ‘verde’

