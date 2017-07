Juan Carlos Ortecho, Gerente de Comunicaciones de Universitario de Deportes, aseguró que a pesar de que el técnico Pedro Troglio ha dado una lista de cuatro posibles refuerzos, en el club existe un presupuesto con miras Torneo Clausura.

► ¿Fin de la relación? Universitario de Deportes dejaría de ser vestido por Umbro por esta razón

"Cuatro jugadores fueron los que Pedro mencionó, pero finalmente podría llegar uno, dos o tres. Está el tema deportivo y el económico. Hay un presupuesto. Si se acomodan cuatro jugadores, llegarán cuatro, pero sino serán tres o dos o uno. Depende", comentó Ortecho en conferencia de prensa.

Agregó: "Se están evaluando los nombres mencionados por Pedro Troglio. El libro de pases de abre el 1 de agosto así que tenemos todo el mes de agosto para concretar estas posibles incorporaciones en Universitario de Deportes".



Sobre el interés por Gino Guerrero, aseguró: "Troglio ha dicho que Guerrero es un jugador que le gusta. Hay otros nombres que también han salido, algunos por los que Pedro en algún momento también demostró interés, pero todavía no hay nada confirmado".

A pesar de las limitaciones económicas de Universitario de Deportes, Juan Carlos Ortecho dijo que no hay forma de que Pedro Troglio deje el club: "Yo he conversado con Pedro y no es una posibilidad que se vaya porque no le traigan de refuerzos. No sería profesional. Eso está totalmente descartado".

► Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal: el camino rumbo al título del Torneo Apertura