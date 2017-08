Universitario de Deportes: la respuesta de Wilder Cartagena sobre el interés crema

Lo dijo Pedro Troglio en plena conferencia de prensa: "Me gusta Wilder Cartagena". Y la dirigencia de Universitario de Deportes ya se puso las pilas para complacer al técnico y tener al volante en el Torneo Clausura. Sin embargo, ¿el jugador está dispuesto a cambiar de camiseta?

"No he hablado con mi representante de ofertas durante el campeonato. Terminando el Apertura, me sentaré y hablaremos de esos temas. Con respecto a la 'U', lo único que sé es lo que dijo Troglio después del último partido. Después, no sé nada", declaró Cartagena a Movistar Deportes.

Agregó: "¿Cambiar de aires? Es un asunto que no quiere tocar ahora por respeto al club en el que estoy en estos momentos. Soy jugador de la San Martín y solo pienso en el compromiso que viene", añadió el volante de 22 años sobre la posibilidad de ir a Universitario de Deportes.

Wilder Cartagena pertenece al grupo empresarial FFOSA Sports y ya existe una idea sobre la negociación para lograr su traspaso a Universitario de Deportes. ¿De que se trata? Simple: Alexander Succar volvería a Sporting Cristal y San Martín necesitaría con urgencia un delantero. Es aquí donde entra el cuadro crema, que podría ceder a Adrián Ugarriza como parte del trato por Cartagena.

Wilder es el jugador de San Martín que más minutos ha jugado esta temporada: ha disputado 25 partidos como titular sumando un total de 2,168’. Sin duda, sería una gran baja.

