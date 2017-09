Universitario de Deportes con riego de no jugar el Descentralizado 2018 por deudas

El Descentralizado 2018 podría sufrir la ausencia de Universitario de Deportes, uno de sus tradicionales competidores. La entrega de licencias será más estricta en la siguiente temporada y solo se le brindará a aquellos clubes que no arrastren deudas. Los cremas tiene una deuda millonaria.

Más allá del proceso concursal, el club merengue generó una deuda aparte de 28 millones de soles, según reconoció el gerente de comunicaciones Juan Carlos Ortecho, quien detalló que el débito fue de administraciones anteriores.

"Que la licencia no nos sea otorgada es una posibilidad y por lo tanto no podríamos jugar el torneo. Porque el reglamento dice que el club tiene que tener deuda cero. Para poder pagar eso y cumplir con el sistema de licencias ¿qué deberíamos hacer? ¿Vender el estadio?", señaló el representante crema en el portal AS.

Ortecho manifestó que la formalización es buena para el fútbol, pero cuestionó que los clubes tengan que regularizar sus situaciones de la noche a la mañana. En ese sentido, cree que otros clubes también tendrán impedimento de jugar.

"Detrás de una oficina con traje y corbata es bien fácil inventar el mundo y hacer un fútbol mejor. Si es así, nos vamos a poner la soga al cuello todos los clubes en Perú”, sostuvo.

Caso Deportivo Municipal

La 'Academia' se vería perjudicada económicamente a raíz del impedimento de utilizar el Estadio Nacional para el partido contra Universitario de Deportes de este sábado. Según informó Ovación, los ediles tienen previsto cumplir con impuestos y remuneraciones con la taquilla, la cual sería de medio millón de soles.

