A pocos días de su debut en la Copa Libertadores, Universitario de Deportes está listo para el choque contra Deportivo Capiatá en Paraguay y el técnico Roberto Chale analizó el choque de este jueves. Además, habló de los amistosos ante Universidad Católica y Once Caldas y hasta del juez de línea que le anuló dos goles.

Para el entrenador de los merengues los partidos ante chilenos y colombianos fueron distintos. "Católica fue un gran rival, pero fue un buen ajuste para la preparación. El segundo partido fue más parecido a uno de Libertadores, nos sacaron ventaja, tuvimos goles mal anulados, la gente se molestó y nos obligó a hacer muchos cambios. Esos goles, fueron buenos", señaló.

Pero lo que no le gustó a Roberto Chale del amistoso contra Once Caldas fue el juez de línea. El técnico de Universitario de Deportes se quejó de él y hasta dijo que lo enviaron para perjudicar a su equipo. "Santiváñez tiene que hacer algo porque no debe ser el único. Llerena ha trabajado con Ibáñez y él con el Puma no se pueden ver".

Pero no todas fueron quejas. El técnico crema resaltó los puntos altos de su equipo como Juan Manuel Vargas y Luis Tejada. "Vargas me interesa en cualquier parte del campo porque muestra superioridad. Su corpulencia me interesa porque en el Perú hay muchos jugadores chiquitos y los más 'lobos' terminan imponiéndose".

"Estamos contentos con la contratación de Luis Tejada -agregó el técnico de Universitario de Deportes- hizo unas paredes extraordinarias con Guastavino y no me desagrada la idea de que jueguen juntos. Galliquio y Rodríguez están sensacionales".

