Universitario de Deportes: sanción de Arquimides Figuera sorprendió a todos, según Diego Manicero

La sanción de Arquímedes Figuera a nivel internacional, fue como un baldazo de agua fría para todo en Universitario de Deportes. Así lo contó el volante Diego Manicero, quien lamentó la ausencia del venezolano. También reveló que pudo reemplazar a Andy Polo y hasta contó lo importante de la presencia de Juan Manuel Vargas en el equipo.

"Me sorprendió, y a todos, que no pueda jugar", dijo 'Mani' en entrevista con Capital Deportes, además de revelar que fue el propio venezolano quien confirmó la noticia al plantel merengue. Eso sí, tuvo palabras de elogio para él. "Tiene mucho caracter, deja todo en la cancha y eso le sirvió para ganarse el cariño de la gente".

Pero Diego Manicero sabe que en el plantel de Universitario de Deportes hay gente que puede reemplazarlo y hay alguien que está jugando un papel fundamental: Juan Manuel Vargas. "Aporta muchísima experiencia. Es el director técnico dentro de la cancha. Nos habla, nos acomoda y en partidos difíciles se necesita ese tipo de jugadores.

A pesar del empate sin goles ante la Universidad Católica y la derrota ante Once Caldas, 'Mani' aseguró que el equipo no llega en el mejor momento futbolístico. "Hubiese sido ideal jugar dos partidos más. Sé que hubo esa posibilidad, pero el técnico decidió seguir con la pretemporada, que también ayuda, pero hubiese preferido jugar más"

Y no podía dejar de hablar del lugar que dejó Andy Polo y las chances que se le presentaban para jugar, pero confirmó que él no ocupará ese puesto. "Ya conozco el lugar, en la semifinal del año pasado me tocó tirarme mucho a ese lado, pero el técnico es quien decide y a mi me toca cumplir sus indicaciones", señaló.

