Universitario de Deportes: ¿Quién será el técnico de Comerciantes Unidos ante los cremas?

¿A qué equipo enfrentará Universitario de Deportes este jueves? es la pregunta que muchos se hacen con respecto al rival de los cremas. Y es que el presente de Comerciantes Unidos es bastante confuso, no solo por los jugadores a elegir para el choque del jueves, sino que hasta se desconoce quién será el técnico ese día. ¿Por qué?

LEE TAMBIÉN ► Universitario de Deportes ya tiene columna vertebral: seis futbolistas siempre jugaron

¿Por qué no dirige Óscar Ibáñez a Comerciantes Unidos?

Tras el empate ante Juan Aurich y previo al debut en la Copa Sudamericana, la directiva de 'Las Águilas' decidió echar al técnico Jorge Aravena y contratar a Óscar Ibáñez. El problema es que el exportero peruano no ha podido debutar hasta ahora porque los cutervinos no han cumplido con el proceso para inscribir a su nuevo entrenador.

Las bases del Descentralizado 2017 dicen que si un club decide que un técnico no continúe en su cargo, antes de inscribir a uno nuevo tiene que presentar una carta de despido o el contrato, firmado por ambas partes, que resuelve el vínculo laboral del entrenador. Comerciantes Unidos hasta ahora no presenta dicha documentación porque no llega a un buen acuerdo con el entrenador chileno.

TE PUEDE INTERESAR ► Universitario de Deportes: el parte médico que confirma la lesión del 'Loco' Vargas

¿Quién dirigirá ante Universitario de Deportes?

Y hasta que eso se resuelva, Óscar Ibáñez no puede cumplir su función, aunque ya están anunciando su llegada a Cutervo para este viernes.Y, tras el despido de Aravena, la labor le fue encomendada a Agapito Rodríguez, quien dirigió tres partidos: ante Municipal (Lima), Bostón River (Uruguay) y Sport Huancayo (Huancayo), todos de visita y todos los perdió. Pero, sorprendentemente, esta semana el preparador de arqueros dejó el puesto, aunque sigue con sus labores en el club, y empezó a dirigir Franco Mendoza.

Sí, el 'Cabezón', exjugador de Sport Áncash, Atlético Minero entre otro, conocido por sus potentes tiros libres, ha asumido la dirección técnica de Comerciantes Unidos desde el lunes y será quien los dirija ante Universitario de Deportes y UTC, los próximos partidos del club antes del receso del Torneo por Eliminatorias. ¿Cómo le irá?

► Universitario partió a Cutervo y los jugadores se mostraron seguros de obtener un triunfo

Universitario de Deportes partió a Cutervo y los jugadores se mostraron seguros de obtener un triunfo. (Mauricio Motta)

NO DEJES DE LEER