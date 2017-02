Universitario de Deportes: ¿Sergio Markarían llegará a tienda crema?

El nombre de Sergio Markarián ha comenzado a sonar como una posibilidad para dirigir a Universitario de Deportes. De hecho, la hoja de vida de un experimentado DT con recorrido en selecciones seduciría a cualquier club sudamericano, y en especial en tienda crema, donde el ‘Mago’ dejó un grato recuerdo al conseguir el título del 93. Pero, ¿es posible su regreso a Perú?



Por un lado, el reconocido periodista de Depor y TV Perú, Coki Gonzáles, aseguró que fuentes muy confiables le confirmaron haber iniciado conversaciones con Sergio Markarían, que dirigió a la Selección Peruana del 2010 al 2013.



A pesar de que este Diario intentó obtener directamente la versión de Sergio Markarián, el propio técnico nos negó la posibilidad. De hecho, lo que menos quiere es hablar sobre temas relacionados al fútbol peruano, luego de su cuestionada salida de la Selección Peruana, a la que no pudo llevar a Brasil 2014.

Por otro lado, fuentes de Universitario de Deportes intentaron negarnos este rumor. Asimismo, nos confirmaron que el DT Ángel Hoyos y Víctor Rivera no son actualmente una posibilidad para dirigir a los cremas en lo que queda para el 2017.



¿Y Roberto Chale? Al actual técnico de la ‘U’ se le va acabando el crédito tras la mala racha que arrastra el club. El cuadro crema no levanta cabeza desde la dramática eliminación de la Copa Libertadores ante Deportivo Capiatá. Asimismo, la mano del actual comando técnico, hoy liderado por José Luis Carranza, no es tangible.



Por el momento, Chale se recupera de una operación a la que se sometió previo al encuentro ante UTC en Cajamarca. Como se recuerda, el experimentado estratega tuvo que ser trasladado de urgencia a Lima, debido a una descompensación que sufrió.

