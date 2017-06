Universitario de Deportes no la pasó bien en defensa en los últimos minutos del partido en la 'Incontrastable'. Sport Huancayo estuvo cerca de anotar el segundo. Sin embargo, una rápida intervención del defensa Horacio Benincasa evitó la caída de su arco.

Un minuto después del gol de Peña, el 'Rojo Matador' buscó el segundo con otro ataque demoledor. El arquero Carlos Cáceda ya estaba vencido con un disparo a quemarropa. La oportuna aparición del zaguero, casi en la línea, alejó el peligro.

Universitario de Deportes no pudo aguantar el ritmo de Sport Huancayo en la altura. Los locales desarticularon el orden de los merengues con jugadas en contraataque. El marcador pudo ser más amplio.

El conjunto merengue, con Pedro Troglio a la cabeza, sigue de capa caída en el Torneo Apertura. Acumuló su quinto partido sin conocer la victoria en el Apertura. En seis partidos solo han conseguido 6 puntos.

