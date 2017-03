Universitario de Deportes: los 5 técnicos que más suenan para reemplazar al 'Puma' y compañía

La dirigencia de Universitario de Deportes aún no decide si sustituir al actual comando técnico que lidera el 'Puma' Carranza de forma interina, sin embargo, apunta nombres en la agenda. En Depor te contamos las opciones que se manejan como posible reemplazante de Roberto Chale.

José Mari Bakero (español). El DT, quien dirigió a Juan Aurich de Chiclayo en 2013, es del gusto de César Vento. Además, actualmente está libre.



Miguel Ángel Portugal (español). A inicios de año, cuando se evaluaba la continuidad de Roberto Chale, fue opción para esta administración. Sigue en el bolo.



Leonardo Astrada (argentino). Se metió recién entre las opciones. El ex DT de River Plate está actualmente libre. No dirige desde 2015.



Xabier Azkargorta (español). Pese a que actualmente está dirgiendo al Sport Boys de Bolivia, no lo dan por descartado. Es una alternativa.



Víctor Rivera (peruano). Días atrás hubo un acercamiento, pero la negociación se detuvo tras el triunfo de Municipal. Aún no se descarta. Está en búsqueda de equipo tras dirigir a Juan Aurich en 2016.

