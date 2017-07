Universitario de Deportes: ¿Cuántas veces Juan Manuel Vargas jugó en la altura?

Nuevamente, Juan Manuel Vargas será una baja sensible para Pedro Troglio. El ‘Loco’ sufrió una herida en el talón y no acompañó al club en su viaje a Huaraz para el duelo ante Sport Rosario. De hecho, el lateral izquierdo hizo de todo para llegar bien físicamente, pero su lesión pudo más.

En más de una oportunidad, Juan Vargas negó tajantemente que en su contrato exista una cláusula que le impida jugar en la altura. Muy por el contrario, el ex Fiorentina, a pesar de la seguidía de partidos, estuvo presente en Huancayo y hasta realizó una asistencia para el gol de Alberto Rodríguez. Su disposición no es materia de discusión.

Si resumimos la participación de Juan Manuel Vargas en la altura, los números dicen que el ‘Loco’ estuvo en un partido de los cinco duelos que jugó Universitario de Deportes a lo largo del año. Aquí te los mostramos.

- UTC de Cajamarca 2-1 Universitario de Deportes (Vargas fuera de la lista)

- Comerciantes Unidos 3-0 Universitario de Deportes (Vargas fuera de la lista)



- Sport Huancayo 2-1 Universitario de Deportes (Con Vargas. Una asistencia y jugó 90 minutos)

- Real Garcilaso 3-1 Universitario de Deportes (Vargas fuera de lista)



Sport Huancayo 1-0 Universitario de Deportes (Vargas fuera de lista)

"Conozco el medio y sé que hay gente que anda tirando basura. Yo siempre he jugado con respeto. Yo jamás he dicho que partidos tengo que jugar o no. No hay cláusula para no jugar en altura, eso es mentira. Había momentos en los que estuve lesionado y quería llegar a mi 100 por ciento para jugar bien", aclaró Vargas en RPP.

