Universitario empató 1-1 con Alianza Atlético en partido pendiente del Torneo Apertura

Universitario de Deportes empató 1-1 con Alianza Atlético en partido pendiente por la tercera fecha del Torneo Apertura. Diego Guastavino y Julio García anotaron los goles para sus respectivos equipos que no pudieron meterse en la parte alta de la tabla de posiciones.

Sobre el papel, Universitario de Deportes tenía todo para ganar el partido: se enfrentaba a un Alianza Atlético colero absoluto en la tabla acumulada que llegó al Monumental con un equipo lleno de juveniles, pero dispuestos a guerrear hasta el final. Y literalmente para ellos, este partido fue una guerra en la que salieron a matar.

Los dirigidos por Miguel Miranda se jugaron la vida en el coloso merengue. Si Pedro Troglio planteó un equipo veloz y de toque, los sullanenses fueron sólidos y eficaces para, de forma inteligente, cotrarrestar los embates de Gómez, Guastavino, Tajada, Vargas y todos los que se sumaron al ataque con tal de anotar el gol.

La insistencia de Universitario de Deportes tuvo premio en la segunda parte cuando Diego Guastavino marcó el pase a Gömez, recibió, controló y la metió despacito al segundo palo que defendía Rivadeneyra. Pero los cremas no se imaginaron que un desconocido Julio garcía se animaría a meterse al área para pintar a cuanto defensor se le cruzó y sacar u derechazo imposible para Cáceda. El empate y, otra vez, a defenderse con los dientes apretados.

Sobre el papel y viendo la tabla de posiciones, el resultado no le sirve a ninguno. Pero el gran perderdo fue Universitario de Deportes que desperdició la chance de meterse en la pelea por el título, mientras que Alianza Atlético encontró su punto de apoyo para darle vuelta a la incómoda situación en la que viven.

Universitario de Deportes vs. Alianza Atlético: alineaciones



Universitario de Deportes: Carlos Cáceda, Aldo Corzo, Werner Schuler, Alberto Rodríguez, Juan Vargas; Ángel Romero, Arquímedes Figuera, Diego Guastavino, Alexi Gómez, Roberto Siucho y Luis Tejada.

DT: Pedro Troglio



Alianza Atlético: Steven Rivadeneyra; Julio García, Marcos Delgado, Manuel Calderón, Jack Safra; Tarek Carranza, Luis Benites, Andrés López, Ronald Fernández, Carlos Correa; Jair Córdova.

​DT: Miguel Miranda

Universitario de Deportes vs. Alianza Atlético: minuto a minuto

Universitario de Deportes vs. Alianza Atlético: la previa

Universitario de Deportes vs. Alianza Atlético EN VIVO se miden este miércoles en el estadio Monumental por su duelo pendiente válido a la jornada 3 del Torneo Apertura. Los cremas ya no tienen margen de error y buscarán su primera victoria en casa para llegar a los primeros lugares.

Luego de un amargo empate ante Muni en el Monumental, los cremas se estancaron en la mitad de la tabla con solo 5 unidades luego de 4 partidos. Una situación que ni el hincha menos optimista esperaba y que tiene que revertirse lo antes posible para no perder posibilidades.

Universitario explicó la razón por la que no vendió a Alexi Gómez a Junior

Ante esto los cremas no quieren arriesgar y saldrán con todo este miércoles para bajarse a Alianza Atlético y ponerse cerca de los primeros lugares.

Pedro Troglio y su juego de presión alta fue contrarrestado a la perfección por el ordenado Municipal en la jornada interior; sin embargo no hay dramas. El argentino morirá en su ley y no cambiará su sistema ante el equipo de Sullana.

Eso si, con la vuelta de su goleador Luis Tejada, espera encontrar en el área ese apoyo para los extremos tan importante para que su estrategia funcione.

Pero no todas son buenas, si bien es cierto vuelve su hombre gol, para este partido no podrá contar con su jugador más rápido y desequilibrante. Alberto Quintero se lesionó ante Municipal y no fue convocado para este compromiso.

Se quedó sin equipo: Diego Chávez no va más en Sport Rosario

Los agarran de lorna

Si hay un rival con el que, en el papel, Universitario de Deportes puede levantarse, ese es Alianza Atlético. Los cremas llevan 5 triunfos al hilo ante el 'Vendaval' y siempre salen motivados. Veremos si este miércoles pueden prolongar la buena racha.

19.10.16 Alianza Atl. vs. Universitario 1 : 3 21.08.16 Universitario vs. Alianza Atl. 4 : 0 16.07.16 Alianza Atl. vs. Universitario 2 : 3 13.03.16 Universitario vs. Alianza Atl. 3 : 1 03.09.15 Alianza Atl. vs. Universitario 1 : 2 05.05.15 Universitario vs. Alianza Atl. 1 : 1 08.03.15 Universitario vs. Alianza Atl. 3 : 0 27.02.15 Alianza Atl. vs. Universitario 2 : 1

