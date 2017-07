Universitario de Deportes vs. Ayacucho FC se enfrentan este sábado en el estadio Monumental por la fecha 13 del Torneo Apertura. Los cremas llegan tras sacar un empate ante Sporting Cristal y complicar sus chances de cara a alcanzar el primer lugar de la tabla. (8:00 p.m/Gol Perú)

A Pedro Troglio le dicen ‘Mago’, pero no es de ocultar las cartas o hacer algún truco de último momento. Con él, por ejemplo, se sabe que su sistema favorito es el 4-3-3 y que busca –antes que el taco y las paredes– un juego de transición rápida. Otro detalle es que no importa si se gana por una diferencia de tres o un gol, lo clave es quedarse con un triunfo en el bolsillo.



Por ello a ‘Pedrito’ no le asusta que Universitario de Deportes solo tenga 35 tantos en todo el año, a diferencia de Sporting Cristal y Real Garcilaso, que registran 44 y 43 goles, respectivamente. ¿Cuál es la razón?, los que tienen que ‘mojar’ lo hacen con regularidad. O sea, coinciden de cara al arco rival y en sus nacionalidades. Luis Tejada y Alberto Quintero son los que ‘arman el tono’ en el ataque crema: el primero con nueve anotaciones y el segundo con siete .



Lo mejor es que el ‘Pana’–después de cuatro fechas– volverá al ‘11’ de Universitario de Deportes ante Ayacucho FC. Es decir, ya se recuperó al 100% de un desgarro en la parte posterior del muslo izquierdo. Arriba estará con Quintero y Alexi Gómez. La duda aún está en el fondo.

Rodríguez sigue en veremos

A pesar de que no estaban los fijos en Campo Mar, para Pedro Troglio la práctica del jueves era clave por un motivo: ver cómo evolucionaba Alberto Rodríguez del golpe sufrido en el tobillo izquierdo. Así, el ‘Mudo’ solo trotó alrededor del campo y luego fue al tópico. Ahora, será evaluado para ver si se acopla al trabajo con el resto de sus compañeros. En tienda crema lo van a esperar, sino su regreso tendría que darse recién frente a UTC, en Cajamarca.



Tribuna Precio Popular norte 10 soles Oriente 40 soles Occidente 75 soles Butacas 120 soles Niños 5 soles (menos butacas)

* Entradas a la venta en Teleticket de Wong y Metro. Populares en el 'Lolo'.

Ojo, Pedro Troglio no modificará la intención de juego de Universitario de Deportes (4-3-3) ante Ayacucho FC. Ahora, con la presencia de Tejada, y por cupo de extranjeros, Javier Núñez reemplazaría a Diego Guastavino.

Universitario de Deportes vs. Ayacucho: posibles alineaciones

Universitario de Deportes: Carlos Cáceda, Aldo Corzo, Werner Schuler, Horacio Benincasa, Jersson Vásquez, Ángel Romero, Arquimedes Figuera, Javier Núñez, Alberto Quintero, Alexi Gómez y Luis Tejada.

