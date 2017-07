Universitario de Deportes vs. Melgar EN VIVO se miden en el estadio Monumental por la jornada 11 del Torneo Apertura. Los cremas necesitan ganar sí o sí para seguir con sus aspiraciones de quedarse con el campeonato.

Los cremas han quedado a 4 puntos del primer lugar y no tienen margen de error ante un rival que vendrá a proponer un partido de igual a igual en el Monumental.

Pedro Troglio: "No ganar a Melgar sería un gran inconveniente para la 'U'"

A excepción del 'Pana' Tejada, quien aún se recupera de una lesión, el técnico de Universitario de Deportes podrá contar con todo el equipo que viene usando en el Apertura. Eso si, la intención del argentino será arrasar a los rojinegros por todos los frentes y por eso a su sistema de velocidad por las bandas, esta vez le sumará el buen juego y pausa de Diego Guastavino.

La 'U' no pierde hace 4 partidos y 3 de ellos fueron victorias, pero igual esta vez no la tendrá tan sencillo. Melgar es uno de los animadores del certamen y sabe, por no decir que es experto, jugarle a los cremas en Lima.

Y en esto la estadística si es contundente: Con Juan Reynoso en el banco, Melgar no cayó nunca ante Universitario de Deportes en Lima. De hecho, el último triunfo crema en la capital fue hace ya casi 4 años.

30.11.16 Universitario vs. Melgar 1 : 2 05.05.16 Universitario vs. Melgar 1 : 3 19.05.15 Universitario vs. Melgar 0 : 0 16.07.14 Universitario vs. Melgar 1 : 2 01.03.14 Universitario vs. Melgar 1 : 1 24.04.13 Universitario vs. Melgar 3 : 0 08.08.12 Universitario vs. Melgar 3 : 0

Diego Guastavino vuelve al equipo titular de Universitario

Universitario de Deportes sale con todo y sueña con conseguir una victoria que lo ayude a seguir con vida en el Apertura y a llegar motivado al clásico del próximo miércoles ante Sporting Cristal.

Universitario de Deportes: Carlos Cáceda, Aldo Corzo, Horacio Benincasa, Alberto Rodríguez, Jersson Vásquez, Ángel Romero, Arquímedes Figuera, Diego Guastavino, Alexi Gómez, Alberto Quintero y Hernán Rengifo.





Melgar: Diego Campos, Pedro Requena, Nilson Loyola, Anderson Santamaría, Minzún Quina, Víctor Cedrón, Patricio Arce, Alexis Arias, Jean Valdivia, Ysrael Zúñiga y Omar Fernández

