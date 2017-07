Universitario: ¿Por qué Jersson Vásquez sí y Juan Manuel Vargas no? 

"No me siento titular en Universitario de Deportes, yo estoy aprovechando las oportunidades que me da el técnico. Para mí es una prueba cada partido oficial y como siempre he dicho, tengo una buena competencia", declaró Jersson Vásquez en la previa del partido ante Real Garcilaso. Iba a ser titular, una vez más, por encima de Juan Manuel Vargas.

Y tras el encuentro que ganó el equipo crema por 2-1 en el Monumental, el lateral izquierdo demostró por qué se ha apoderado del puesto ante los ojos del entrenador argentino Pedro Troglio.



Hizo un gol, pero se lo anularon. Igual, Jersson Vásquez se hizo notar. Sin Juan Vargas y Joaquín Aguirre en la banca (por decisión técnica), tuvo la responsabilidad de ser el único en su puesto. Y cumplió. Pese a ser perfil bajo, fue el mejor de Universitario de Deportes.



El lateral izquierdo se paseó por toda la cancha, aportó en la marca, desbordó con continuidad, generó peligro y hasta recuperó más balones que el resto: 12, el doble de Arquímedes Figuera, quien usualmente destaca en los quites.



Jersoon Vásquez, quien ante San Martín hizo su tercer gol en el año, lleva cuatro fechas consecutivas siendo titular en Universitario de Deportes. Se lo ganó con trabajo.

