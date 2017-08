Universitario se salvó del tercero: blooper de Alexander Sánchez en su regreso al fútbol peruano [VIDEO]

No volvió como quería. Alexander Sánchez debutó en el Torneo Clausura en el partido entre Universitario de Deportes vs. Unión Comercio, luego de su paso por Rio Negro Águilas de la Primera División de Colombia, y no fue el debut soñado: apenas comenzado el segundo tiempo cometió un blooper que evitó el tercero de su equipo.

Apenas habían pasado segundos de iniciado el segundo tiempo cuando Unión Comercio armó una gran jugada colectiva, de esa con la que sueñan todos los técnicos: balón al piso, toqwue rápido y que la pelota vaya de lado a lado. Así pasó: Manco cedió en primera a Vásquez, este hizo un cambio de lado a Bogado quien cedió en primera al punto de penal donde 'Wally' Sánchez perdió el gol de forma increíble.

Alexánder Sánchez estaba perfilado para la zurda, su pierna menos hábil, y se apuró para aprovechar que el arco estaba vacío. Sin embargo, su remate se fue completamente desviado ante el asombro de los asistentes y sus compañeros. Era el tercero y el que le daba la tranquilidad a Unión Comercio.

Recordemos que para este Torneo Clausura, Unión Comercio se reforzó con dos jugadores quienes debutaron en el partido ante Universitario de Deportes: 'Wally' y el zaguero central César Mena. Y el volante ofensivo tuvo esta acción que podría costarle a su cuadro al final de la temporada.

Universitario de Deportes sufrió mucho en este partido ante Unión Comercio debido a la ausencia de tres de sus centrales: John Galliquio, Werner Schuler y Alberto Rodríguez.