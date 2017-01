Universitario vs. Católica: chilenos también tienen plantel plagado de estrellas

En una competencia tan fuerte como la Copa Libertadores, los equipos se refuerzan con lo mejor en el mercado. Ya no es extraño por ejemplo que, como Juan Vargas, varios futbolistas de pasado europeo regresen para comandar a alguna escuadra.



Así, Universitario de Deportes, a pesar de su gran plantel, debe estar preparado para enfrentar a equipos con igual e incluso mayor voltaje.

Sin ir muy lejos, el rival de la 'Noche Crema', U. Católica de Chile, también cuenta con un equipo plagado de figuras. Futbolistas con interesante pasado y presente que repasaremos a continuación:

Cristian Álvarez: El capitán de los cruzados, uno de los más experimentados y también uno de los jugadores más conocidos por tierras peruanas. Aunque fue corto, quien podría olvidarse del paso del lateral chileno por Universitario de Deportes en 2011. Lamentablemente los problemas en el club no permitieron que termine la temporada, pero es un jugador que demostró mucha clase.

Diego Buonanotte: De pasado en River, Málaga, Granada, Pachuca, Quilmes, AEK Atenas y selecciones argentinas, el 'chato' Buenanotte es uno de los jugadores más peligrosos del equipo chileno. La velocidad y potencia son sus principales características.

Franco Costanzo: Con 36 años, el golero argentino es uno de los más experimenatdos del equipo y también uno de los más campeones. River, Alaves, Basel y Olimpiakos fueron sus experiencias previas antes de calar en el fútbol mapochino.

Milovan Mirosevic: El Croata - Chileno es uno de los hombres más importantes en el equipo de Mario Salas. Junto a Álvarez, es otro de los jugadores de la casa cruzada.

Otros jugadores: Benjamín Kuscevic (ex Real Madrid Castilla), José Pedro Fuenzalida (ex Boca Juniors), Stefano Magnasco (ex Groningen), Ricardo Noir (ex Racing Club)

