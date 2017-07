Ya no lo toleran. La Comisión de Estadios de la ADFP volvió a observar el estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca, donde UTC hace las veces de local, y podría inhabilitarlo para la práctica de fútbol profesional, por lo que el cuadro de Franco Navarro está en un dilema ¿dónde jugará lo que resta del año?



El mal estado del campo sintético que presenta el coloso cajamarquino sería la causa de la inhabilitación por parte de la ADFP que considera que lo desgastada que está la cancha impide la buena práctica del fútbol. El entrenador del 'Gavilán' ha puesto el grito en el cielo y considera "descabellado" esta sanción a mitad del campeonato.

"No me parece que sería lo más justo ya que no nos puede sacar de nuestra localía a mitad de campeonato. Pienso que lo más aconsejable es que le digan a UTC que, si no mejoran su cancha, no juegan el próximo año en el 'Héroes de San Ramón' y no ahora, cuando estamos en pleno campeonato, eso es algo inadmisible y jalado de los cabello", dijo Navarro en Radio Ovación.



En caso la ADFP no sea tolerante con los cajamarquinos, estos tendrían que buscar que les den el permiso para obtener una nueva plaza que sería Hualgayoc (3500 msn) o Jaén (Selva), porque su sede alterna, el estadio Municipal de Cajamarca, tampoco cuenta con la aprobación de la Comisión de estadios.

UTC y Ayacucho FC son los clubes que tienen problemas con su estadio. En el caso de los zorros se debe al mal estado del campo (no está nivelada la cancha) y su arreglo tomaría tiempo, por lo que tendría que buscar una nueva cancha cuanto antes.

