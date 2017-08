Víctor Rossel sobre Venezuela: “Hay que hacer colas para conseguir arroz y medicinas”

Ha pasado casi un mes desde que Víctor Rossel rescindió contrato con Juan Aurich y pisó suelo venezolano para firmar su vinculación con el club Atlético Venezuela, que es dirigido por el español Álex Pallarés. Hoy, el delantero peruano, que sumó su primeros minutos en el cuadro ‘Tricolor’, dio detalles de lo que significa su primera experiencia en el extranjero.

“Es complicado comprar algunos víveres en Venezuela. Sí hay cosas en los supermercados, solo que es difícil conseguir algunas cosas como el arroz y medicinas; para ello, hay que hacer colas. Tampoco las cosas no son cómo aparecen en las noticias, estoy viviendo en la mejor zona de Caracas”, dijo Víctor Rossel a RPP Noticias.

En ese sentido, el ex Universitario de Deportes manifestó que muchos pobladores venezolanos se sorprenden de ver a un peruano en su país, debido a que muchos de ellos son conscientes de las limitaciones sociales que existe con el gobierno actual.

“Los venezolanos se sorprenden que haya un peruano en su país, cuando debería ser al revés. Hasta ahora no he tenido ningún problema porque no me expongo, pero a partir de las 5 de la tarde uno ya no debe salir”, agregó Rossel.

Por otro lado, es preciso señalar que el ex Juan Aurich sumó 11 minutos con Atlético Venezuela, en lo significó una derrota por 2-0 ante Deportivo Táchira. Por ahora, el peruano pelea por consolidarse en un ataque joven encabezado por Luis Chiquillo (18 años) y José Antonio Sojo (23).

Aguiar: “Este campeonato es vergonzoso, no es respetuoso para nadie” [VIDEO]