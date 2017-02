Waldir Sáenz: “No voy a Matute porque tengo que pagar mi entrada”

Alianza Lima cumple 116 años de vida institucional y Waldir Sáenz consideró oportuna la fecha para hacer extensivo su malestar por lo que vivió con las últimas administraciones temporales. ¿Qué le pasó?



Según el ex delantero de Alianza Lima, no va a ver al club del que es ídolo a Matute porque no lo dejan entrar. ¿Quiere entrar gratis? Sí. Por eso, Waldir Sáenz exige respeto por los galardones que ganó en su vida profesional.



“Yo no voy al estadio a ver al club porque, para empezar, tengo que pagar entrada a pesar de que soy el goleador histórico. El año pasado, solo fui tres veces al estadio y fue porque Juan Jayo y Aldo Cavero eran los técnicos. Yo les pedía entradas y ellos me las daban”, dijo Waldir Sáenz a Radio Capital.



En esa misma línea, el ex Sporting Cristal manifestó que su amistad con Carlos Franco, ex directivo de Alianza Lima, es “envidiada” por las últimas administraciones temporales, lideradas precisamente por Susana Cuba y Christian Bustos.



¿Y Renzo Ratto? No, para nada. Waldir Sáenz aseveró que con el nuevo administrador temporal de Alianza Lima, la institución blanquiazul viene mejorando.



"Alianza es mi segunda casa. Le agradezco a toda la gente por darme la satisfacción de vestir la camiseta, del cual soy hincha. Esto lo construimos toda la gente que quería al club y apoyaba a las divisiones menores. Por lo menos, en mi época, logramos lo que quisimos”, concluyó Waldir Sáenz.

Selección Peruana Sub 17 ganó 3-0 a Bolivia en su último amistoso previo al Sudamericano [FOTOS]

LEE ADEMÁS...